Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются шестерняшки, а также один из немногих подобных случаев в мире.
Вес новорожденных составляет от 890 гр до 1,3 кг. Роды 29-летней женщины прошли в больнице города Кракова.
Счастливых родителей поздравил президент страны Анджей Дуда, он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.
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