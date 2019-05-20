Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 20:14

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются шестерняшки, а также один из немногих подобных случаев в мире.

Вес новорожденных составляет от 890 гр до 1,3 кг. Роды 29-летней женщины прошли в больнице города Кракова.

Счастливых родителей поздравил президент страны Анджей Дуда, он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.

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