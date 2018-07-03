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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 12:32 03.07.2018 - 12:32

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним, вступает во вторник в силу, сообщает "Газета выборча".

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. При этом работающие в настоящее время в Верховном суде судьи имеют право подать прошение президенту на продление их мандата на три года. Кроме того, президент страны отныне сможет по своему желанию переназначать судей.

Газета отмечает, что благодаря этому закону лишиться своих мест могут около 40% судей, если они не обратятся к президенту с просьбой о продлении мандата.

Накануне газета "Политико" писала, что эта судебная реформа позволит отправить на пенсию первого председателя Верховного суда Польши Малгожату Герсдорф, которой в конце прошлого года исполнилось 65 лет и чей мандат на этом посту, согласно единогласному решению судей Верховного суда, истечет в 2020 году.

"Я считаю себя председателем Верховного суда до 2020 года", - заявила она в интервью телеканалу TVN24, добавив , что не собирается подавать прошение на продление мандата.

Канал отмечает, что президент страны Анджей Дуда вызвал М.Герсдорф в свой офис к 16:00 по местному времени.

По словам представителя по юридическим вопросам президента Анджея Дуды Анны Суровкой-Пасек, слова которой приводит "Политико", 11 судей Верховного суда старше 65 лет подали прошение президенту, однако они нарушили сроки подачи подобного заявления.

При этом еще 16 судей Верховного суда старше 65 лет направили президенту заявления с просьбой продлить их мандат, предоставив необходимые медицинские справки о физическом и психическом здоровье. По ее словам, А.Дуда примет решение, продлевать ли их мандаты, позднее.

Также она выступила с предположением, что если бы М.Герсдорф подала соответствующее прошение А.Дуде, он бы вынес положительное решение по ее кандидатуре.

"До последней минуты мы ждали заявление от первого председателя. С нашей стороны мы готовы были пойти навстречу ожиданиям первого председателя и позволить ей завершить ее текущий срок в этой должности", - сказала она.

В Евросоюзе заявляют, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Накануне Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Польшей, которое может в итоге привести к санкциям для Польши.

"В соответствии с законом, нынешние судьи (в Верховном суде Польши - ИФ) смогут заявить о желании, чтобы президент продлил их мандат. Мандат может быть продлен на три года", - отмечается в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в понедельник на официальном сайте.

"Критерии, по которым президент будет принимать решение, не установлены. Нет и юридической возможности пересмотра этого решения. Еврокомиссия уверена в том, что подобные меры нарушают принцип судебной независимости, учитывая несменяемость судей", - подчеркивается в документе.

При этом в Еврокомиссии заявили, что "Польша, таким образом, не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) Договора о Европейском союзе, которая неразрывно связана со статьей 47 Хартии ЕС по правам человека". Статья 47 хартии предусматривает право граждан ЕС на эффективное обжалование и на доступ к беспристрастному суду.

По сообщению Би-би-си, у здания Верховного суда в Варшаве во вторник и среду пройдут демонстрации в поддержку судебной реформы.

В 2017 году Еврокомиссия уже инициировала другое расследование в отношении Польши из-за первой части судебной реформы. Принятый пакет законов предоставил министру юстиции право назначать и увольнять председателей судов, а парламенту страны - право назначать судей без консультаций с представителями судебной системы. Эти положения по-прежнему действуют в Польше, и в ЕС выступают за их аннулирование, однако процедура оспаривания еще не завершена.

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