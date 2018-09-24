В Польше грузовик столкнулся со школьным автобусом, два человека погибли
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - На севере Польши грузовик столкнулся со школьным автобусом, два человека погибли, сообщает в понедельник телеканал TVN24.
Водитель автобуса и один из сопровождающих школьников скончались на месте. Водителя грузовика госпитализировали.
Всего в автобусе находилось семь детей. Трех из них направили в больницу на обследование. Столкновение произошло близ населенного пункта Тирово.
Других подробностей пока не поступало.
1эф гк
Интерфакс