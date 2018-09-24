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Берлин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - На севере Польши грузовик столкнулся со школьным автобусом, два человека погибли, сообщает в понедельник телеканал TVN24.

Водитель автобуса и один из сопровождающих школьников скончались на месте. Водителя грузовика госпитализировали.

Всего в автобусе находилось семь детей. Трех из них направили в больницу на обследование. Столкновение произошло близ населенного пункта Тирово.

Других подробностей пока не поступало.

1эф гк

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Интерфакс