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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 10:45 24.09.2018 - 10:45

Берлин. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - На севере Польши грузовик столкнулся со школьным автобусом, два человека погибли, сообщает в понедельник телеканал TVN24.

Водитель автобуса и один из сопровождающих школьников скончались на месте. Водителя грузовика госпитализировали.

Всего в автобусе находилось семь детей. Трех из них направили в больницу на обследование. Столкновение произошло близ населенного пункта Тирово.

Других подробностей пока не поступало.

1эф гк

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