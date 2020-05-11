Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 13:40

*** Их депортируют

Берлин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники погранслужбы Польши задержали четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в попытках вербовки добровольцев в ряды террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает в понедельник Польское радио.

Подозреваемые были задержаны еще 7 мая, однако власти сообщили об этом только в понедельник, 11 мая.

По версии следователей, эти четверо мужчин, поддерживающих ИГ, искали желающих принять ислам, чтобы впоследствии использовать их для террористической деятельности.

Задержанные находятся под стражей в одном из центров пограничной службы. Вскоре они будут депортированы, а их данные - внесены в список нежелательных лиц в Польше и Шенгенской зоне.

Это не первая подобная акция Агентства внутренней безопасности и Пограничной службы в последнее время, отмечает радио. В апреле был задержан гражданин Ливана, который планировал теракты в Польше.

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