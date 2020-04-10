Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 11:15

Варшава. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Польше в пятницу, в десятилетнюю годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибло практически все руководство страны, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией никаких массовых мероприятий не предусмотрено, сообщил в эфире Польского радио руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Основное мероприятие состоялось в Варшаве на площади Юзефа Пилсудского, где председатель партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский возложил венок к памятнику жертвам авиакатастрофы, в которой погиб и его брат-близнец Лех Качиньский, тогдашний президент Польши.

Затем к памятнику возложил цветы глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В администрации Варшавы подтвердили, что никаких массовых памятных мероприятий на пятницу не запланировано, отметив, что на могилы погибших будут возложены цветы, а памятник на площади Пилсудского будет декорирован бело-красным полотном в цвета государственного флага Польши.

"Не будет манифестаций, месс или паломничеств в Россию, памятные мероприятия в годовщину смоленской катастрофы будут символическими и скромными... Тихая годовщина", - пишет в пятницу польское издание "Речь Посполита".

Ранее на этой неделе министр обороны Польши Антони Мачеревич в эфире Польского радио сообщил о скорой публикации финального доклада по авиакатастрофе под Смоленском.

По его словам, доклад уже готов, однако его публикация отложена на несколько дней в связи со Страстной неделей и сложной эпидемиологической ситуацией в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился самолет Ту-154, на котором летел президент Польши. Все 96 человек, которые находились на борту, погибли.

В списке погибших - Лех Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур: начальник генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, глава Бюро национальной безопасности Александр Щигло, глава президентской администрации Владислав Стасяк, замглавы МИД Анджей Кремер, омбудсмен Януш Кохановский, президент Польского национального банка Славомир Скржипек, оперативный командующий польских вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий сухопутными войсками Тадеуш Бук, командующий ВВС Анджей Бласик, командующий ВМФ Анджей Карвета, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

В прошлом году Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей к этой авиакатастрофе. "Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - постановил тогда судья Хуберт Гансиор.

1ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!