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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.

Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины произошедшего пока неизвестны, проводится расследование.

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Интерфакс