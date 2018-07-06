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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 9:13 06.07.2018 - 09:13

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают в пятницу варшавские СМИ со ссылкой на правительственный цент безопасности страны.

Самолет базировался на военно-воздушной базе в городе Мальборк.

Пилот успел катапультироваться, когда самолет находился в 18 км от Мальборка, однако в итоге все равно погиб, его тело обнаружили недалеко от места крушения самолета.

Катастрофа произошла в ночь на пятницу. Причины произошедшего пока неизвестны, проводится расследование.

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