Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:18

Берлин. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер, министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин, который предлагал на два года отложить выборы президента из-за коронавируса, ушел в отставку, сообщает Associated Press.

"Говин заявил, что безответственно проводить выборы в то время, когда страна борется с пандемией и вызванными ею экономическими проблемами", - сообщает оно. По данным агентства, Говин предложил перенести выборы на два года, но его предложение не поддержали. Вследствие этого он подал в отставку.

Выборы в Польше запланированы на 10 мая, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов и более, то второй тур должен состояться 24 мая.

В Польше к настоящему моменту выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, и почти 100 человек скончались. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в понедельник, что пик заболеваемости ожидается в мае или июне.

Власти обсуждают возможность провести голосование по почте, однако в стране порядка 30 млн зарегистрированных избирателей, поэтому в случае такого голосования нагрузка на почтовую службу будет очень высокой, отмечает агентство.

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