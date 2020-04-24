Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 16:18

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Школы, университеты и детские сады в Польше будут закрыты еще месяц - до 24 мая, сообщает BBC со ссылкой на министра образования Польши.

Таким образом власти страны продлили сроки закрытия учебных заведений, истекавшие 26 апреля.

Выпускные экзамены из школ и колледжей перенесли на июнь, традиционно они начинаются в мае.

В Польше, где проживает 38 млн человек, относительно небольшое число случаев COVID-19 и связанных с ним смертей - 10 759 и 463 соответственно.

В скором времени власти страны планируют ослабить некоторые ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса: открыть отели, библиотеки, музеи и художественные галереи.

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