Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Школы, университеты и детские сады в Польше будут закрыты еще месяц - до 24 мая, сообщает BBC со ссылкой на министра образования Польши.
Таким образом власти страны продлили сроки закрытия учебных заведений, истекавшие 26 апреля.
Выпускные экзамены из школ и колледжей перенесли на июнь, традиционно они начинаются в мае.
В Польше, где проживает 38 млн человек, относительно небольшое число случаев COVID-19 и связанных с ним смертей - 10 759 и 463 соответственно.
В скором времени власти страны планируют ослабить некоторые ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса: открыть отели, библиотеки, музеи и художественные галереи.
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