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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:44 15.10.2018 - 12:44

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель уголовной полиции федеральной земли Гессен подтвердил "Интерфаксу", что в помещениях автоконцерна Opel проходят обыски.

"Я могу подтвердить, что проводятся меры полицейского реагирования", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Газета "Бильд" ранее сообщила, что обыски в связи с так называемым "дизельным скандалом" ведутся силами прокуратуры Франкфурта-на-Майне и уголовной полиции Гессена в отделениях концерна в городах Рюссельсхайм и Кайзерслаутен.

По информации СМИ, примерно на 95 тысяч автомобилей с дизельным двигателем производства Opel могло быть установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов.

1тф бс

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