Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 13:04

Мадрид. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Водители португальских бензовозов спустя три дня после начала забастовки, из-за которой на заправках почти кончилось топливо, согласились ее завершить, сообщает в четверг телекомпания RTP.

По данным министра транспорта, связи и общественных услуг Португалии Педру Нуну Сантуша, водители бензовозов согласились завершить забастовку в обмен на обещание властей о скором возобновлении переговоров об изменении условий труда.

Он также предупредил, что восполнение запасов топлива на заправках потребует некоторого времени.

Накануне сообщалось, что на автозаправках Португалии заканчивается горючее из-за забастовки водителей бензовозов.

Сообщения о забастовке привели к тому, что многие автомобилисты направились на заправки, чтобы успеть запастись бензином. В результате сотни заправок в Португалии оказались накануне закрыты, а возле открытых скопились длинные очереди автомобилей.

Еще во вторник из Португалии стали поступать сообщения о нехватке топлива в двух аэропортах.

Всего в забастовке принимали участие порядка 800 водителей бензовозов. Их основные требования - повышение зарплат и сокращение рабочего времени.

1эф во

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