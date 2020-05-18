Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 16:13

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Португалии частично открылись кафе и рестораны, а также вновь возобновили работу музеи и достопримечательности, сообщают местные и западные СМИ.

"Мы не можем вернуться к жизни по-старому, но экономику надо возвращать к жизни", -заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, который в понедельник утром выпил кофе в одном из лиссабонских кафе, а затем пообедал в ресторане. Своим примером Кошта призвал португальцев активно включаться в жизнь.

Правительство Португалии начало постепенно снимать ограничения, введенные в конце марта в связи со вспышкой коронавируса. Всего в стране скончались более 1,2 тыс. человек с коронавирусом, 29 тыс. заразились COVID-19.

Также в понедельник вернулись в школу учащиеся старших классов (подростки 16-18 лет), возобновили работу детские сады.

Сотрудники музеев, дворцов и других достопримечательностей Португалии, которые не входят в группу риска, вернулись к работе. Билеты будут продаваться онлайн или в автоматах перед входом в музей, однако приоритет в посещении будет отдаваться группам, а не одиночным посещениям. Визит в музей необходимо будет забронировать заранее.

Тем не менее, португальцев обязали носить маски на публике, соблюдать социальную дистанцию на два метра друг от друга, а также им измеряют температуру тела при входе в то или иное учреждение.

Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня, однако фестивали и мероприятия массового характера будут запрещены до 30 сентября.

В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы.

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