Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 21:37

Мадрид. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 28 человек погибли в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра, сообщают в среду португальские СМИ.

По их данным, все погибшие были иностранцами. Водителю и экскурсоводу, являющимися гражданами Португалии, удалось выжить: они госпитализированы.

СМИ не уточняют, гражданами каких государств были погибшие пассажиры.

Согласно имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением. Автобус выехал за пределы дороги и рухнул на крышу дома.

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