Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 22:57

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Каракасе не стали комментировать заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что Россия "вывела большую часть своих людей" из Венесуэлы.

"Мы не комментируем эти сообщения", - заявил "Интерфаксу" представитель российской дипмиссии в Каракасе.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы.

"Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал он в твиттере.

Президент не уточнил, о выводе кого именно идет речь.

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