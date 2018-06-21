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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:26 21.06.2018 - 18:26

Берлин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В посольстве России в ФРГ не удивлены заявлением о якобы причастности РФ к хакерским атакам в Германии, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-атташе посольства Денис Микерин.

"Подобные публикации появляются словно под копирку с определенной периодичностью, вызывая все меньше доверия даже среди самых критически настроенных по отношению к нашей стране немцев. Все это здесь уже проходили: сперва звучат громкие заявления, но когда доходит до конкретных аргументов, доказательств, весь пыл растворяется в абстрактных, запутанных отговорках", - заявил Д.Микерин.

Накануне в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) руководитель Ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен заявил, что за хакерской атакой под названием Berserk Bear на сети энергоснабжения ряда компаний Германии в июне могут стоять россияне. Об инциденте ранее сообщило Ведомство безопасности в информационной технике (BSI)."Почерк - это один из факторов, указывающих на российское управление атакой", - заявил Х.Маасен медиагруппе.

Д.Микерин в свою очередь отметил в заявлении Х.Маасена отсутствие конкретных доказательств.

"Неудивительно, что новые голословные обвинения по-прежнему преподносятся через избитые и глубоко дискредитировавшие себя штампы вроде "высокой доли вероятности", "некоторые признаки, указывающие на...". Совершенно очевидно, что сугубо позитивный новостной фон Чемпионата мира по футболу кое-кому не дает покоя", - сказал он.

По словам дипломата, в посольстве с серьезностью относятся к вопросам кибербезопасности и готовы "в случае обращения немецкой стороны, оказать содействие в разбирательствах по факту преступлений в этой сфере".

"Хочется надеяться, что, если партнеры этого действительно хотят, мы сможем вернуться к предметному рассмотрению проблемных вопросов в форме конструктивного, взаимоуважительного диалога, в частности, в рамках консультаций экспертов, как, собственно, мы и предлагали неоднократно", - заключил дипломат.

1тф ар ан

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