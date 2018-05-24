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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:13 24.05.2018 - 13:13

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Лондоне назвали появившееся в СМИ заявление Юлии Скрипаль результатом некачественной работы британской контрразведки.

"Вывод таков: в Ми-5 должны требовать от своих переводчиков более качественной работы - за 32 тыс. фунтов в год они должны уметь писать заявления, которые звучат более "по-русски", - говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

Запись сопровождается фотографией статьи из британской газеты, в которой процитировано заявление Ю.Скрипаль.

Накануне дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила в эфире Би-би-си, что пока не хочет пользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании. "Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала Ю.Скрипаль.

"Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервнопаралитического вещества в данной ситуации", - также заявила Ю.Скрипаль.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", - добавила она.

"Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца", - отметила Ю.Скрипаль.

Она добавила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться на родину.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

1нс ИБ яч

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