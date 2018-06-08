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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 21:18 08.06.2018 - 21:18

Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Новый законопроект британских властей о наделении правоохранительных органов Великобритании, а также пограничников и таможенников дополнительными полномочиями с целью расследования "враждебной государственной активности" может угрожать гражданам России, говорится в пресс-релизе посольства РФ в Лондоне.

"В связи с этим нам приходится предупредить российских граждан о серьезных рисках, которые могут возникнуть в будущем в случае применения этого закона. Произвольные обыски и задержания, которые уже имели место, могут стать практикой не только допустимой, но и поощряемой законом", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, судя по всему, этот законопроект является еще одним безосновательным антироссийским шагом, предпринятым британским правительством после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Если это так, то необоснованные обвинения в адрес России, которые уже возымели значительный негативный политический эффект, теперь находят свое воплощение в британском законодательстве", - также говорится в пресс-релизе.

Также в документе указано, что из обнародованной для общественности информации пока непонятно, как готовящийся закон будет использоваться на практике.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В связи с так называемым "делом Скрипалей" 30 стран выслали 168 российских дипломатов, в частности Великобритания выслала 23 дипломатов. РФ ответила зеркально.

1аю ар АН

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