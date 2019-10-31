Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 8:59

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пятерых россиян на севере страны, не располагают информацией по данному вопросу.

"Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Так там ответили на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что 27 октября на севере Мозамбика погибли пятеро граждан РФ. По данным некоторых СМИ, все они были обезглавлены.

Ранее на этой неделе онлайн-издание "Карта де Мосамбик" сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников. Мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Они сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

Издание без указания источника отметило, что погибшие россияне являлись сотрудниками ЧВК "Вагнер". По его данным, сотрудники этой компании помогают правительственным силам Мозамбика бороться против мятежников.

1мв 1эф во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!