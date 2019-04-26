Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:18

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Вашингтоне назвали приговор россиянки Марии Бутиной к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США "вопиющим беззаконием американской Фемиды".

"Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал. М.В.Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы", - говорится в заявлении посольства РФ в США, размещенном на странице в "Фейсбуке".

В российском посольстве настаивают на невиновности М.Бутиной. "Требуем ее незамедлительного освобождения. Продолжим оказывать ей всестороннюю консульско-правовую помощь", - подчеркнули в дипмиссии РФ в США.

Российские дипломаты считают М.Бутину "политической заключенной, жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США".

"В заключении будет продолжать находиться невиновный человек. Под надуманными обвинениями в совершении "сговора с целью действия в качестве агента России", не имеющими под собой никаких реальных оснований, американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жестких тюремных условиях", - отметили в посольстве РФ в США.

Ранее суд американского округа Колумбия приговорил россиянку М. Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом М.Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Такое решение окружного судьи Тани Чуткан соответствует запросу американской прокуратуры по продолжительности наказания для М.Бутиной.

По данным СМИ, М.Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. При этом после депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

М.Бутина перед вынесением приговора попросила суд побыстрее отпустить ее домой.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. М.Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

1йф бп

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