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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 23:55 14.03.2018 - 23:55

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Российские дипломаты в США выразили поддержку своим коллегам, работающим в посольстве РФ в Лондоне, и пообещали, что ожидать реакции России на действия британских властей долго не придется.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

"Жизнь должна была научить собирательный Запад, что долго ждать реакции России на подобные действия не придется", - говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

Дипломаты выразили уверенность в том, что "их друзья в российской дипмиссии (в Лондоне - ИФ) достойно справятся с недостойными действиями властей страны пребывания".

"Сожалеем, что Великобритания запомнится им и их семьям с такой неприглядной стороны. Дипломаты - это люди, которые кроме отстаивания интересов своей страны, призваны неустанно работать над улучшением отношений со страной пребывания. Удар по ним - признак бессилия и отсутствия аргументов", - отметили в посольстве РФ в Вашингтоне.

По мнению российских дипломатов, "принимая решение о высылке 23 российских дипломатов под надуманным предлогом, Лондон демонстрирует, что установление истины интересует его в последнюю очередь и им движут совершенно иные мотивы".

"Россия не причастна к инциденту в Солсбери и готова к его совместному расследованию. Опрометчиво говорить с Россией ультиматумами. Еще никто и никогда не добивался результата через угрозы нашей стране", - заявили в российской дипмиссии.

"Откровенно циничными на фоне пренебрежения всеми правилами и процедурами, в том числе предусмотренными Конвенцией по запрещению химического оружия, выглядят усилия Великобритании по сколачиванию очередного антироссийского "фронта" из своих союзников. Лондону придется держать ответ не только перед собственным народом, но и перед ними, когда вскроется подоплека и детали этой британской провокации", - говорится в комментарии.

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