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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 2:04 19.06.2018 - 02:04

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в Вашингтоне рассчитывают, что готовящийся визит группы сенаторов США в Россию послужит развитию российско-американских связей.

"Действительно, мы знаем о том, что группа американских законодателей готовится к поездке в Москву. Межпарламентский диалог является важной составляющей двусторонних контактов. Рассчитываем, что намеченный визит послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших отношений", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан сообщила "Интерфаксу", что посол Джон Хантсман приветствует планы американских парламентариев посетить Россию.

СМИ со ссылкой на газету Washington Post писали, что посол США в России Дж.Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным СМИ, речь идет о сенаторах Ричарде Шелби, Джоне Нили Кеннеди и Джоне Хувэне.

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, группа американских сенаторов-республиканцев планирует посетить Россию в начале июля. "Они запросились на начало июля - группа сенаторов от Республиканской партии", - сказал К.Косачев журналистам в понедельник.

В этой связи он отметил, что "возможно, да, они соберутся". "Соберутся - хорошо", - добавил К.Косачев.

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