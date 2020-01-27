Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:36

Берлин. 27 января. ИНТЕРФАКС - В посольстве РФ в ФРГ напомнили лидеру правящей польской партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому, что Польша как государство существует благодаря подвигу советских солдат.

"Хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство", - говорится в заявлении посольства, распространенном в понедельник.

"В день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима мир вспоминает о трагедии Холокоста и подвиге советского солдата. Но у польского руководства своя история", - отмечается в заявлении.

Качиньский в интервью газете "Бильд", опубликованном в минувшую субботу, заявил, что Россия и Германия должны заплатить компенсации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. Он отметил, что у требований Польши нет срока давности.

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