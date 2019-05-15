Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 16:56

Иерусалим. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство Соединенных Штатов в Бейруте распространило для американцев, находящихся в Ливане, предупреждение о росте напряженности в регионе, сообщает в среду израильская газета "Джерузалем пост".

В частности, в посольстве рекомендуют гражданам США, находящимся на территории Ливана, внимательно следить за обстановкой, а также из соображений безопасности пересмотреть планы и иметь при себе действительные документы.

Предупреждение для граждан США распространено в связи с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, отмечает издание.

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