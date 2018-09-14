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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 10:53 14.09.2018 - 10:53

***Это очередной виток антироссийской кампании

Москва/Женева. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В посольстве России в Швейцарии не располагают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, изучавшей примененные в Солсбери и Сирии химвещества.

"Мы такой информацией не располагаем, ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в российской дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что данная информация появилась по итогам совместного расследования швейцарской газеты Tages Anzeiger с нидерландской.

"Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается", - добавили в посольстве РФ.

"Это (инцидент) якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно", - заключили в российской дипмиссии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Нидерландов задержали весной этого года двух российских агентов за попытку шпионажа за швейцарской лабораторией вблизи Берна, которая занималась изучением химических веществ, примененных в этом году в Сирии и в британском Солсбери.

При этом подчеркивается, что задержанные россияне это не одни и те же люди, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в марте этого года.

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