В посольство РФ в Швейцарии удивлены данными о задержании двух российских агентов, которые интересовались швейцарской лабораторией, расследовавшей отравление Скрипалей
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***Это очередной виток антироссийской кампании
Москва/Женева. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В посольстве России в Швейцарии не располагают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, изучавшей примененные в Солсбери и Сирии химвещества.
"Мы такой информацией не располагаем, ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в российской дипмиссии.
Собеседник агентства отметил, что данная информация появилась по итогам совместного расследования швейцарской газеты Tages Anzeiger с нидерландской.
"Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается", - добавили в посольстве РФ.
"Это (инцидент) якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно", - заключили в российской дипмиссии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Нидерландов задержали весной этого года двух российских агентов за попытку шпионажа за швейцарской лабораторией вблизи Берна, которая занималась изучением химических веществ, примененных в этом году в Сирии и в британском Солсбери.
При этом подчеркивается, что задержанные россияне это не одни и те же люди, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в марте этого года.
1ви вв
Интерфакс