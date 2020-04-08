Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:18

Нью-Йорк (ООН). 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В постоянное представительство России в ООН в среду раскритиковало разбирательство в суде Гааге по делу о крушении рейса MH-17 на востоке Украине и подтвердило приверженность полному, тщательному и независимому расследованию обстоятельств трагедии.

"Россия рассчитывает на профессиональное, деполитизированное участие всех заинтересованных сторон по всему спектру факторов трагедии MH17. Диалог - это не лекция, которую мы слышали от Совместной следственной группы, а процесс, где обе стороны слушают друг друга. К нашему сожалению, мы от этого пока далеки", - говорится в заявлении.

"А политизированное и предвзятое юридическое шоу в Гааге еще более затрудняет этот процесс и не приближает нас к правде и к имплементации резолюции 2166 Совбеза ООН", - подчеркивается в нем.

В заявлении указано, что письме в Совет Безопасности ООН, датированном от 6 марта, от имени постоянных представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, в частности, говорится, что "действия, предпринимаемые Совместной следственной группой (ССГ) и службой государственного обвинения Нидерландов, продолжают выполнять резолюцию 2166 Совета Безопасности".

"В этой связи мы хотим подчеркнуть, что такое заявление является вопиющей попыткой ввести международное сообщество в заблуждение. То, что сейчас происходит в Гааге, не имеет ничего общего с полным, тщательным и независимым расследованием", - отмечается в заявлении российской миссии.

Также в документе говорится, что Россия привержена резолюции 2166 Совбеза ООН, которая "требует привлечь к ответственности лиц, виновных в этом инциденте, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных".

"Мы продолжаем выступать за полное, тщательное и независимое расследование всех обстоятельств, связанных с трагедией и привлечением к ответственности виновных", - подчеркивается в заявлении миссии.

Кроме того, в постпредстве отвергли обвинения в том, что Россия якобы не полностью сотрудничает со следствием.

"Мы действовали ответственно и отвечали на все юридические запросы властей Нидерландов, оказывали всю необходимую помощь международному расследованию, Совету по безопасности Нидерландов, прокуратуры и ССГ. Мы предоставили следователям огромные объемы данных, необходимых для установления настоящих причин трагедии. Мы рассекретили технические характеристики военного оборудования и предоставили неотредактированные радиолокационные данные. Это все было проигнорировано", - отмечается в документе.

Суд по делу MH-17 начался в марте, но затем, в середине месяца, слушания были поставлены на паузу из-за коронавируса. Разбирательство ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

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