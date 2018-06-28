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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 22:16 28.06.2018 - 22:16

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Если США не настроены бороться с терроризмом консолидированными усилиями, то могут "вообще не появляться" на проходящей в ООН международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, а не понижать уровень своего участия, заявили в Постпредстве РФ при Организации.

"Американская делегация пригрозила понизить уровень своего участия в Конференции. Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Так он прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая 27 июня, накануне открытия первого международного форума, обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ООН из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках конференции.

Н.Хейли связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России. Помимо этого, она назвала Россию, Сирию, Иран, Кубу и Венесуэлу и несколько других государств "бесчестными странами" и заявила, что США понизит "уровень своего представительства на конференции".

В российской миссии при ООН "выразили разочарование и возмущение" в связи с заявлением американского постпредства и обратили внимание на его "два ключевых лживых элемента": "во-первых, организатор мероприятия - Управление ООН по контртерроризму (УКТ) - якобы приняло "беспрецедентное и несостоятельное" решение отказать представителям гражданского общества в участии в наиболее важных встречах конференции", "во-вторых, в Постпредстве США опять нашли во всем "след Москвы" - на Секретариат ООН, мол, оказывали давление "нечистоплотные государства, не заслуживающие доверия в борьбе с терроризмом"". "США осмелились занести в этот список Россию, Сирию и Иран, находящихся на переднем краю борьбы с терроризмом", - подчеркивается в заявлении.

В Постпредстве РФ при ООН опровергли слова Н.Хейли и представили свои аргументы. Ф.Стржижовский сообщил, что руководство УКТ оповестило о формате мероприятия в середине мая, таким образом "американская реакция запоздала на месяц".

Кроме того, "предполагалось, что под эгидой ООН будет создана деполитизированная площадка для глав правоохранительных органов и спецслужб для решения практических задач антитеррора". США в свою очередь, "при поддержке нескольких обычных союзников предложили подключить структуры гражданского общества к обсуждению вопросов сотрудничества разведок, обмена секретной информацией, перехвата боевиков и уголовного правосудия".

"Абсурдом это посчитали не только мы, но и множество других государств, знающих о борьбе с террористами не понаслышке. Хотелось бы узнать у наших американских коллег: ЦРУ, ФБР и АНБ часто общаются с представителями гражданского общества? Обсуждают с ними оперативные планы? Может быть при этих спецслужбах есть наблюдательные советы из представителей гражданского общества, которые контролируют их работу?", - заявил пресс-секретарь российской миссии при ООН.

Он отметил, что решение Секретариата Организации "сохранить, а не изменить закрытый формат этих сессий и пригласить НПО на второй день мероприятия стало единственным возможным компромиссом".

"Историческое решение Генерального секретаря ООН собрать за одним столом руководство антитеррористических ведомств государств-членов ООН и его призыв о создании нового партнерства во имя борьбы с террористической угрозой изначально восприняли в Вашингтоне как посягательство на мнимое "лидерство" США в этой сфере. Не сумев заставить ООН плясать под свою дудку, американская сторона решила перейти от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям", - заключили в Постпредстве РФ при ООН.

28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит первая международная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

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