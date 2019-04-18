Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 21:04

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В российском постоянном представительстве при Евросоюзе выразили недоумение заявлением представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) относительно задержания Россией украинских моряков, арестованных в связи с "керченским инцидентом".

"Заявление официального представителя Европейской внешнеполитической службы от 17 апреля "О продолжающемся незаконном задержании украинских военнослужащих" вызывает недоумение", - говорится в комментарии российской дипломатической миссии при ЕС, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

"ЕС требует "незамедлительного и безусловного" освобождения находящихся под следствием украинских военнослужащих, которые незаконно вторглись в российские территориальные воды", - отмечается в сообщении постпредства РФ.

По мнению российской дипмиссии, подобное вмешательство Евросоюза в независимый судебный процесс в России "явно диссонирует с недавним комментарием официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса по поводу ареста Джулиана Ассанджа, в котором прямо говорилось о том, что Евросоюз не вмешивается в судебные дела ("когда говорят судьи, исполнительная власть должна молчать").

"В совокупности это еще одно свидетельство практикуемых Евросоюзом двойных стандартов", - подчеркивают в постпредстве РФ.

"Вновь обращаем внимание коллег из Европейской внешнеполитической службы на то, что в настоящее время в отношении указанных граждан Украины ведется следствие, и попытки оказать давление на него являются прямым вмешательством не только в судебный процесс, но и во внутренние дела Российской Федерации", - говорится в коммюнике постоянного представительства России при Евросоюзе.

Европейский союз ранее вновь призвал российскую сторону освободить украинских военных моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года близ Керченского пролива.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

1ов бп

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