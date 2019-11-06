Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 0:46

Нью-Йорк (ООН). 7 ноября. ИНТЕРФАКС - США делают все возможное для того, чтобы выполнить свои обязательства как страны пребывания штаб-квартиры ООН, заявил советник по правовым вопросам американского постпредства США при Организации Марк Симонов.

"Мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы выполнить обязательства США в соответствии с Соглашением о стране пребывания (штаб-квартиры ООН - ИФ). Мы осознаем, что, по мнению некоторых их вас, США не выполняют свои обязательства", - заявил он на заседании Комитета по правовым вопросам (шестого комитета).

Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. 15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям со страной пребывания, где обсуждались вопросы невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства. 1 ноября Комитет опубликовал Доклад, в котором рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж. Комитет в докладе также "выразил озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" ООН.

Симонов заявил, что США серьезным образом приняли к сведению обеспокоенность некоторых стран и рады, что Комитет по сношениям "принял на основании консенсуса рекомендации, которые находятся в конце доклада".

"Это было достигнуто благодаря активным переговорам между членами комитета. Мы будем и далее активно взаимодействовать по всем вопросам, в том числе и по этим рекомендациям", - сказал он.

Он подчеркнул, что США "несут особую ответственность перед каждым человеком, который находится в этом зале, перед каждым делегатом в коридорах ООН, а также перед всеми международными гражданскими служащими здесь, в ООН".

В свою очередь представитель РФ Александр Проскуряков заявил, что "Россия продолжает испытывать серьезные помехи в реализации своего права полноценно участвовать в работе Организации".

Как ранее сообщила "Интерфаксу" руководитель юридической службы Постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая, в основу проекта резолюции Шестого комитета лягут рекомендации из Доклада Комитета по сношениям со страной пребывания. Позже этот документ обретет статус резолюции Генассамблеи ООН.

Заболоцкая пояснила, что голосования по проекту резолюции, где будут отражены все рекомендации Комитета, не ожидается. "Мы исходим из того, что она будет принята консенсусом", - заявила она.

Председатель Шестого комитета на заседании в среду сообщил, что "работа над проектом резолюции идет".

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