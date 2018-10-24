В посылке, отправленной в Тайм-Уорнер-Центр, могло находиться настоящее взрывное устройство - телеканал
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники правоохранительных органов обращаются с посылкой, присланной по почте в Тайм-Уорнер-Центр, как с реальным взрывным устройством, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.
По данным телеканала, устройство состояло из проводов и отрезка трубы, внешне напоминающих составные части бомбы.
Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира Си-Эн-Эн. В настоящий момент здание центра оцеплено полицией.
Похожая посылка была обнаружена также на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.
Кроме того, американские службы безопасности заявили о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом.
На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.
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Интерфакс