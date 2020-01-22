Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 18:03

Иерусалим. 22 января. ИНТЕРФАКС - Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме России может быть решен уже в ближайшие дни, сообщил глава пресс-офиса правительства Израиля Ницан Хен.

"Позиции двух стран близки, никто не утверждает, что церковь не должна принадлежать России. Этот вопрос может решиться уже завтра, или, возможно, на следующий день после возвращения президента Путина в Россию. Такие вопросы лучше решать в узком составе, а не делать из них большую сенсацию", - сказал Хен "Интерфаксу".

Он отметил, что вопрос подворья решается давно, президент России поднимал его в ходе визитов в Израиль ещё 10 лет назад.

"Россия имеет суверенитет над церковью, с этим никто не спросит, но сложность в том, что здание принадлежит правительству Израиля. Нужно найти способ решить этот вопрос, и я уверен, что это удастся сделать", добавил глава пресс-офиса.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ сообщила, что Израиль в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права на этот объект.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году, а конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, и совет общества возобновил здесь свою деятельность.

В настоящее время в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество. Немецкой организацией руководит Воронцов-Гофман, российской - бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Сейчас подворье занимает организация Воронцова-Гофмана, зарегистрированная в Мюнхене. Организация во главе со Степашиным оспаривает право собственности на подворье.

В 1992 году президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним Минюст России признал его правопреемником исторического ИППО.

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