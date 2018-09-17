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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:08 17.09.2018 - 14:08

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД ФРГ и ведомстве канцлера заранее знали о том, что участник Pussy Riot Петр Верзилов будет перевезен в Берлин на лечение, сообщила журналистам представитель МИД Мария Адебар.

"МИД был в курсе", - сказала М.Адебар.

"Ведомство федерального канцлера было проинформировано", - добавила, в свою очередь, представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

М.Адебар отказалась сообщить подробности переговоров, которые предваряли прибытие П.Верзилова в Берлин. Она также уклончиво ответила на вопрос, обсуждали ли тему П.Верзилова главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас на встрече в Берлине 14 сентября, сославшись на то, что не может разглашать содержание доверительной беседы. При этом вопросы прав человека, отметила она, на подробных встречах всегда обсуждаются.

По словам М.Адебар, МИД ФРГ следил за ситуацией с П.Верзиловым, и желает ему скорейшего выздоровления.

П.Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября он был переведен в реанимацию НИИ им.Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в крови активиста. Они полагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник "Интерфакса".

15 июля П.Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

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