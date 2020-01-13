Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 12:24

Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ не может сказать, как задержка строительства "Северного потока 2" повлияет на ситуацию с запуском газопровода, этот вопрос надо адресовать компаниям, задействованным в строительстве, заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

"Дальнейший ход работ над "Северном потоком 2" - это не тот вопрос, на который может ответить правительство. Это экономическое предприятие. На него должны отвечать предприятия, которые задействованы в строительстве", - сказал Зайберт в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Изначально ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" был запланирован на конец 2019 года.

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