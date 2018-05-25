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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 16:12 25.05.2018 - 16:12

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Шотландская национальная партия под руководством первого министра Николы Стерджен в пятницу представила результаты исследования, демонстрирующие экономическую выгоду, которую Шотландии может принести выход из состава Соединенного Королевства, передает британская телерадиокомпания Би-би-си.

По словам первого министра, благодаря опубликованному документу в местном правительстве "возобновились дебаты" о референдуме о независимости Шотландии.

На прошлой неделе Н.Стерджен заявила, что примет решение по срокам проведения второго референдума о независимости региона после того, как британское правительство определится со своими действиями в рамках выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение нового референдума о независимости Шотландии было бы несвоевременным. "Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нем нет нужды", - сказала она тогда.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.

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