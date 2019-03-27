Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 12:32

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В "Национальном демократическом собрании" - партии правящей в Алжире коалиции - в среду призвали президента страны Абдель-Азиза Бутефлику покинуть свой пост, сообщают западные СМИ.

"(Партия - ИФ) рекомендует отставку президента... с целью облегчить период передачи власти", - говорится в заявлении, подписанном бывшим премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей.

СМИ напоминают, что А.Ухья долгое время поддерживал А.Бутефлику, и с 2003 года трижды занимал пост премьер-министра Алжира. Однако 11 марта он ушел в отставку в попытках успокоить демонстрантов, выступающих против А.Бутефлика.

Накануне начальник Генштаба ВС Алжира генерал Ахмед Гайд Салах призвал президента А.Бутефлику признать свою неспособность выполнять обязанности главы государства. Генерал потребовал инициировать процедуру, установленную статьей 102 конституции страны, которая позволяет отстранить президента от власти.

Ранее 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перевести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало недовольство участников акций протеста против А.Бутефлики в Алжире, которые продолжаются уже несколько недель. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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