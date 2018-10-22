Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:11 22.10.2018 - 16:11

Стамбул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал зверски спланированным убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

"Это было крайне зверски спланировано, мы столкнулись с тем, что прикладывалось много усилий, чтобы скрыть это", - сказал О.Челик.

"Надеемся, что все станет известно и ответственных накажут, чтобы никто не осмелился и подумать о таком вновь", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравией в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек, сообщали саудовские СМИ.

Турецкие СМИ сообщали, что советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда четыре раза звонил в королевскую канцелярию в Эр-Рияде из саудовского генконсульства в Стамбуле в день, когда погиб оппозиционный журналист.

Также СМИ сообщали, что в день смерти журналиста неизвестный мужчина покинул генконсульство в Стамбуле. На нем была не только одежда погибшего Дж.Хашкаджи, но также накладная борода и очки.

1мм ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер