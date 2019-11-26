Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 17:14

*** Им от 89 до 97 лет

Варшава. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Уголовное расследование открыто в отношении бывших высших руководителей Чехословацкой социалистической республики Милоша Якеша, Лубомира Штроугала и Вратилава Вайнара, сообщает во вторник чешское радио.

По его данным, Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма в Чехии вменило этим людям в вину то, что они допустили применение чехословацкими пограничниками боевого оружия на границе в попытках остановить людей, пытавшихся незаконно покинуть страну.

В рамках расследования выяснилось, что в результате признанных неправомерными действий этих трех функционеров с марта 1976 года до конца 1989 года при попытке пересечения границ страны были убиты или разорваны служебными собаками девять человек, а не менее девяти получили ранения.

Милош Якеш, которому сейчас 97 лет, занимал тогда пост генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии, 95-летний Лубомир Штроугал возглавлял правительство, а 89-летний Вратислав Вайнар стоял во главе МВД Чехословакии.

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