Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 13:04

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа подвергли критике решение руководства соцсети Twitter запретить политическую рекламу.

"Twitter только что отказался от потенциальных доходов в сотни миллионов долларов. Это очень глупое решение для акционеров компании", - говорится в заявлении менеджера штаба Брэда Парскаля.

По его словам, это "очередная попытка заставить молчать консерваторов", поскольку Twitter знает, что у президента Трампа "самая современная онлайн-программа (для контактов с избирателями - ИФ)".

Между тем, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, участвовавшая в предвыборной гонке 2016 года, ранее приветствовала это решение Twitter.

"Это правильная вещь для демократии в Америки и во всем мире", - написала Клинтон в Twitter.

Ранее основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении всей политической рекламы.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен", - написал Дорси в своем микроблоге в твиттере.

Он добавил, что новая политика начнет применяться с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.

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