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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 16:08 25.05.2018 - 16:08

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В преддверии досрочных парламентских выборов в Словении по результатам опросов лидирует настроенная против мигрантов Словенская демократическая партия, сообщает в пятницу словенская газета "Дневник".

По данным опроса, демократов, возглавляемых бывшим премьер-министром Янезом Яншой и заручившихся поддержкой венгерского премьера Виктора Орбана, поддерживают 24,5% опрошенных.

В то же время, несмотря на уверенный отрыв от левоцентристов, которые занимают второе место по популярности с 16,3% голосов, демократам в случае победы будет непросто получить большинство мест в парламенте.

Третье место, согласно опросу, занимает Социал-демократическая партия, за нее готовы проголосовать 14,4% респондентов, партия DESUS (Демократическая партия пенсионеров Словении) набрала лишь 8,9%.

Досрочные выборы в парламент Словении назначены на 3 июня 2018 года после того, как в марте премьер-министр страны Мирослав Церар ушел в отставку.

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