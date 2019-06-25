Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 8:47

Вильнюс. 25 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 начинаются во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран.

В них должны принять участие более 20 воздушных судов, сообщили BNS в министерстве обороны Литвы.

Во время полетов будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.

В учениях примут участие истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, голландский самолет-заправщик KDC-10, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon.

Самолет литовских ВВС Spartan во время учений будет имитировать сценарий потери связи над Балтийским морем, а два вертолёта литовской армии, "Ми-8" и "Dauphin" AS365, примут участие в сценариях поиска и спасения. Транспортный самолет L-410 UVP Turbolet будет имитировать цель, летящую низко и медленно.

В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии. Дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

По данным BNS, целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, а также контроль и отработка взаимодействий сил воздушного патрулирования НАТО c региональными военно-воздушными силами.

Мк пч

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