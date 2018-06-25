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Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В Ирландии семь человек пострадали после того как автомобиль въехал в группу пешеходов на территории Церкви Непорочного Зачатия в Клондолкине - пригороде Дублина, сообщает телерадиокомарния RTE.

Двое пострадавших отправлены в больницу в критическом состоянии, еще один человек госпитализирован без ранений, представляющих угрозы для жизни.

Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, отмечается в сообщении.

Причиной аварии послужило то, что водитель автомобиля потерял управление из-за того, что плохо себя почувствовал.

В церкви в момент инцидента проходила похоронная церемония, которая была приостановлена на время оцепления места происшествия.

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Интерфакс