Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Косово объявили в пятницу персона нон-грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщают европейские СМИ.
Премьер Косово Рамуш Харадинай в Facebook пояснил, что решение вступает в силу уже в пятницу. Он призвал ООН уважать данное распоряжение.
По его словам, Краснощеков в Косово занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность".
Ранее власти Косово заявляли о намерении добиваться снятия сотрудника ООН дипломатического иммунитета.
В настоящее время Краснощеков находится в больнице в Белграде. Его проведал в пятницу президент Сербии Александр Вучич.
Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.
Как сообщалось, российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.
По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.
Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.
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