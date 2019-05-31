Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 14:10

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Косово объявили в пятницу персона нон-грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщают европейские СМИ.

Премьер Косово Рамуш Харадинай в Facebook пояснил, что решение вступает в силу уже в пятницу. Он призвал ООН уважать данное распоряжение.

По его словам, Краснощеков в Косово занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность".

Ранее власти Косово заявляли о намерении добиваться снятия сотрудника ООН дипломатического иммунитета.

В настоящее время Краснощеков находится в больнице в Белграде. Его проведал в пятницу президент Сербии Александр Вучич.

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Как сообщалось, российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с ушибами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу. При этом никаких заявлений для прессы он не сделал.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!