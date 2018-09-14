В проамериканской коалиции против ИГ сменился командующий
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Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Новым командующим силами сформированной под эгидой США международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) назначен американский генерал Пол Лакамера, говорится в распространенном пресс-релизе.
Предыдущий командующий - Пол Франк - передал своему преемнику полномочия в четверг в Багдаде в присутствии Джозефа Вотела, возглавляющего Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.
Международная коалиция ведет боевые действия против террористов ИГ в Ираке и Сирии.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
1гк гс
Интерфакс