Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 14:02

Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ожесточенные столкновения происходят между отрядами курдско-арабской оппозиционной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС) и турецкими военными, и поддерживаемыми Анкарой сирийскими вооруженными группировками на севере Сирии к западу от Евфрата, сообщили в четверг сирийские СМИ.

Вооруженные стычки зафиксированы в нескольких населенных пунктах в районе города Айн-Исса в провинции Ракка, где ранее находилась американская база.

Из-за боев в районе Айн-Исса перекрыто на близлежащем участке стратегически важное шоссе М4, которое пересекает северную часть Сирии с запада на восток.

Трасса служит естественной границей 30-километрово зоны, за которую по американо-турецким и российско-турецким договоренностям должны быть отведены от границы на северо-востоке Сирии курдские формирования из Отрядов народной самообороны (ОНС), которые составляют костяк СДС.

Турция считает ОНС террористами, связанными напрямую с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана.

1ак ки

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