Дубай. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ожесточенные столкновения происходят между отрядами курдско-арабской оппозиционной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС) и турецкими военными, и поддерживаемыми Анкарой сирийскими вооруженными группировками на севере Сирии к западу от Евфрата, сообщили в четверг сирийские СМИ.
Вооруженные стычки зафиксированы в нескольких населенных пунктах в районе города Айн-Исса в провинции Ракка, где ранее находилась американская база.
Из-за боев в районе Айн-Исса перекрыто на близлежащем участке стратегически важное шоссе М4, которое пересекает северную часть Сирии с запада на восток.
Трасса служит естественной границей 30-километрово зоны, за которую по американо-турецким и российско-турецким договоренностям должны быть отведены от границы на северо-востоке Сирии курдские формирования из Отрядов народной самообороны (ОНС), которые составляют костяк СДС.
Турция считает ОНС террористами, связанными напрямую с запрещенной Анкарой Рабочей партией Курдистана.
1ак ки