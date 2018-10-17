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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 12:03 17.10.2018 - 12:03

Гонконг. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР считают, что стремление правительства Японии внести изменения в конституцию и усилить роль Сил самообороны, угрожает другим странам, говорится в сообщении, распространенном в среду по каналам северокорейского агентства ЦТАК.

"Япония, которая в соответствии с действующей конституцией позиционирует себя как "мирное государство", посредством пересмотра конституции всерьез начала превращать в себя в крайне опасное государство, способное к агрессии против остального мира", - отмечается в комментарии.

Согласно ЦТАК, "японские реакционеры" не отказались от своих планов времен Второй мировой войны по захвату Восточной Азии. В Пхеньяне предупредили, что если позволить Токио изменить конституцию, то этот шаг будет представлять опасность для Корейского полуострова и остальной Азии.

В минувшее воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в префектуре Сайтама перед японскими военными, заявил, что наступило время, когда Силам самообороны Японии придется выполнять более значительную роль.

С.Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Однако де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую версию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.

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