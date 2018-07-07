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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 16:52 07.07.2018 - 16:52

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Гонконг. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на этой неделе подвергли критике взгляды Вашингтона на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В заявлении позиция Вашингтона названа "заслуживающей сожаления". При этом в МИД КНДР уточнили, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования.

"Мы ожидали, что американская сторона (в лице М.Помпео - ИФ) прибудет к нам с (предложениями - ИФ) конструктивных мер, которые содействуют выстраиванию доверия, в духе саммита Северная Корея-США, и мы думали предложить что-то аналогичное", - приводит Уай-Ти-Эн выдержки из заявления.

"А США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации, с такими как полная, доступная проверке и необратимая денуклеаризация; декларации и осуществление которой идут вразрез с духом саммита Северная Корея-США", - также говорится в заявлении.

При этом в заявлении переговоры с М.Помпео характеризуются как "по-настоящему разочаровывающие".

В МИД КНДР также указали на необходимость иного подхода в отношении денуклеаризации.

"Самым коротким путем к осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова был бы... смелый разрыв с потерпевшими крах методами прошлого, импульс к полностью новым подходам и стремление к поэтапному решению проблем, на основе доверия и с соблюдением принципа последовательности и синхронности", - отмечается в заявлении.

Ранее в субботу М.Помпео перед тем, как отправиться в Токио, заявил, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Д.Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

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