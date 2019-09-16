Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 12:25

Гонконг. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД КНДР заявляют, что переговоры по денуклеаризации возможны только в том случае, если будут устранены все угрозы безопасности Северной Кореи, сообщает агентство ЦТАК.

"Обсуждение денуклеаризации возможно только тогда, когда угрозы и препятствия, которые ставят под угрозу нашу систему безопасности и мешают нашему развитию, будут устранены", - приводит агентство выдержки из заявления представителя северокорейского МИД.

Дипломат также выразил надежду на то, что переговоры на рабочем уровне между КНДР и США удастся провести в ближайшие несколько недель.

"Радостно то, что США неоднократно выражали готовность решать проблему путем диалога и переговоров", - добавил он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что Северная Корея и США в ближайшем будущем возобновят переговоры на рабочем уровне.

Ранее в понедельник южнокорейская газета Joongang Ilbo со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем письме президенту США, отправленном в августе, пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян.

10 августа Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что "получил отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное", от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он также написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.

Лидеры США и КНДР встречались три раза с июня прошлого года, чтобы обсудить денуклеаризацию Северной Кореи.

Третья встреча прошла 30 июня на межкорейской границе. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале. Однако до сих пор переговоры не возобновились.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

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