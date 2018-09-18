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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:08 18.09.2018 - 13:08

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что нынешние переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном завершатся успехом, которого от них ждут во всем мире.

"С одной стороны, я испытываю вес той ноши, которую мы несем, с другой - груз ответственности", - заявил президент в начале переговоров, которые проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.

Мун Чжэ Ин отметил: "Я бы хотел, чтобы нынешний саммит был плодотворным и стал подарком 80 млн человек корейской нации. Весь мир также наблюдает за этим, поэтому я надеюсь, что мы продемонстрируем плоды мира и процветания всем людям на земле".

Со своей стороны Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за активное участие в развитии отношений между Севером и Югом.

"Я третий раз встречаюсь с президентом Муном, и чувствую, что мы действительно сблизились. Мы добились успеха благодаря усилиям президента Муна. Отношения Севера и Юга, отношения КНДР и США улучшились", - сказал Ким Чен Ын.

Южнокорейские СМИ, ссылаясь на собственные источники, отмечают, что на переговорах речь шла о возможном развитии экономического сотрудничества между Севером и Югом, однако предложений по новым крупным проектам не поступало.

Переговоры будут продолжены в среду. В зависимости от их успеха возможны совместная пресс-конференция или же совместное заявление лидеров.

1гк ан

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