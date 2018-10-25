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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 9:27 25.10.2018 - 09:27

Пекин. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны КНДР Ким Хён Рён в четверг заявил, что его страна нацелена на достижение прочного мира на Корейском полуострове, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Наша твердая позиция заключается в том, что необходимо превратить нынешнее состояние напряженных отношений в стабильный и прочный мир", - сказал Ким Хён Рён, выступая на заседании Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в китайской столице Пекине.

"Необходимо превратить Корейский полуостров, который когда-то был самым опасным регионом в мире, в колыбель мира и благополучия", - добавил он.

В рамках форума заместитель министра обороны КНДР ранее в четверг встретился со своим южнокорейским коллегой Су Чо Суком. В ходе встречи стороны подтвердили готовность и приверженность стран скорой имплементации договоренностей, достигнутых в сентябре на межкорейском саммите.

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Южная Корея и КНДР впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, а Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин также договорились создать буферные зоны вдоль морских и сухопутных границ стран и обеспечить бесполетную зону над границей. Также стороны договорились убрать к декабрю 11 пунктов пограничного контроля.

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