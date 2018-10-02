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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 8:42 02.10.2018 - 08:42

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР считают недопустимым обращаться к проблеме мирного договора, который официально положит конец Корейской войне, в качестве предмета для торга с США, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что этот возможный договор "не подарок одного человека другому; более того - он не может быть разменной монетой на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова".

В сообщении также говорится, что власти КНДР предприняли ряд значительных мер для снижения враждебности между Северной и Южной Кореей, но действующие американские санкции, по мнению Пхеньяна, снижают эффективность этого процесса.

Война на Корейском полуострове началась в 1950 году, боевые действия продолжались до 1953 года, после чего было заключено перемирие. Однако официальный мирный договор с тех пор так и не подписан.

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