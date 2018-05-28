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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 10:27 28.05.2018 - 10:27

Гонконг. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР намерены осуществлять меры по денуклеаризации согласно расписанию, разработанному Пхеньяном, говорится в заявлении, переданном по каналам северокорейского агентства ЦТАК.

"КНДР движется по пути, выбранной ей самой, в соответствии со своим расписанием - в независимости от того, что говорят другие, и куда бы ни задул ветер", - отмечается в сообщении.

В нем также указывается на недавнее уничтожение ядерного полигона "Пунгери" и подчеркивается приверженность КНДР задаче мирового сообщества положить конец ядерным испытаниям и "построить безъядерный мир без войн".

В субботу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын заверил его в готовности к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Д.Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

аю ар

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