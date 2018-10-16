В Пхеньяне заявляют, что США не могут рассчитывать на развитие отношений при сохранении санкций против КНДР
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Гонконг. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США, отказываясь отменять санкции против КНДР, блокируют развитие двусторонних отношений, говорится в комментарии, распространенном во вторник по каналам северокорейского агентства ЦТАК.
"Враждебная политика и принцип взаимности не могут идти рука об руку", - отмечается в сообщении.
Комментарий содержит обвинения в том, что Вашингтон ведет "двойную игру", и что США "почти что разрушили" возможность улучшить отношения между странами.
В сообщении также утверждается, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна "приводит в ярость всех корейцев", независимо от того, проживают ли они в КНДР или в Южной Корее.
Ранее в октябре Д.Трамп заявлял, что его администрация ведет подготовку ко второму саммиту с Ким Чен Ыном, и что стороны выбирают между тремя-четырьмя вариантами места встречи.
7 октября госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР, там он встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В госдепе США впоследствии сообщали, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США
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Интерфакс